Elon Musk, lider arıyor

Sosyal medya devi Twitter’ı satın alan Elon Musk, harcadığı zamanı azaltmak için Twitter’ı yönetecek bir lider aradığını söyledi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla her gün manşetlerde kendine yer edinen Elon Musk, dün attığı tweet ile gündeme geldi. Elon Musk, Twitter’daki zamanını azaltmayı ve nihayetinde yeni bir lider bulmayı planladığını açıkladı.

Elon Musk, geçtiğimiz Nisan ayında Twitter’ı satın almak üzere anlaşmıştı ancak Mayıs ayında Twitter anlaşmasını askıya almıştı. Twitter ile Musk arasında uzun süre devam eden anlaşmazlık ve karşılıklı atışmalar neticesinde milyarder, Temmuz ayında anlaşmayı tek taraflı olarak feshedince Twitter mahkemenin yolunu tuttu.

AYLAR SÜREN TARTIŞMALARIN ARDINDAN TWİTTER’I SATIN ALDI

Kasım ayında başlaması beklenen davalar öncesinde mahkeme başkanı, Musk’ın lehine bir karar alarak Musk’a 28 Ekim’e kadar süre verdi. Bu tarihe kadar Musk ya Twitter’ı satın alacaktı ya da dava başlayacaktı. Son tarihten bir gün önce, Twitter’ın merkez binasına elinde lavaboyla giren Musk, anlaştığı üzere 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya deve Twitter’ı satın alma anlaşmasını tamamladı. Bununla birlikte, eğer dava süreci başlasaydı, hukukçulara göre Musk büyük bir ihtimalle davayı kaybedecekti. Belki de Musk, Twitter ile bu nedenle yeniden masaya oturmuştur.

Twitter’da köklü değişiklikler yapacağı en başından beri belli olan Musk, ilk iş olarak CEO Parag Agrawal dahil dört üst düzey yöneticiyi kovdu, birkaç gün sonra ise yönetim kurulunu feshederek Twitter’ın tek yöneticisi oldu. İlerleyen haftalarda şirket çalışanlarının yarısını işten çıkardı.