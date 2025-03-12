Elon Musk, NASA Astronotlarını Kurtaracak

ELON MUSK’TAN İYİ HABER

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk, Haziran ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan iki NASA astronotunun kurtarılacağını açıkladı. Musk, “Onları birkaç hafta içinde geri getireceğiz” şeklinde bir ifade kullandı. Boeing’in Starliner uzay aracındaki arızalar nedeniyle yaklaşık 9 aydır ISS’de kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’a umut verdi.

NASA’DAN AÇIKLAMA

Musk, ABD basınına verdiği röportajda, SpaceX’in bu astronotları kurtaracağını belirtti. NASA ise her şeyin yolunda gitmesi durumunda, mahsur kalan astronotların 16 Mart’ta SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla ISS’ten ayrılacağını bildirdi. Musk’ın son açıklaması, Williams ve Wilmore’un yerini alacak yeni astronotları taşıyan Dragon uzay aracının fırlatılmasından hemen önce gelmesiyle dikkat çekti.

TRUMP’TAN MÜDAHALE TALEBİ

Geçtiğimiz Haziran ayında Boeing’in Starliner uzay aracıyla ISS’e gönderilen NASA astronotları, yaşanan arıza nedeniyle uzay istasyonunda mahsur kalmıştı. Bu duruma ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimini sorumlu tutarak müdahale için Elon Musk’tan yardım istemişti. Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada, Biden yönetiminin astronotları daha erken geri getirme çabalarını “siyasi nedenlerle” engellediğini ifade etmişti.