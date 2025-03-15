Elon Musk: Starship İle Mars Görevleri Başlıyor

ROKET FIRLATMA PLANLARI

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, insansı robot taşıyan Starship roketinin 2024 yılının sonuna doğru Mars’a gönderileceğini duyurdu. Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, eğer deneme başarılı olursa Starship’in insanları 2029 yılında Mars’a taşıyabileceğini vurguladı. Ayrıca, “2031 daha olası” ifadesinde bulundu. SpaceX’in yeni nesil uzay aracı Starship, 123 metre uzunluğuyla şimdiye kadar üretilmiş en büyük roket olma özelliği taşıyor. Musk, Starship’in insanların gezegenler arası yolculuk yapmasını sağlayacağına inanıyor.

DENEME SÜREÇLERİ VE BAŞARISIZLIKLAR

Gerçekleştirilen denemelerin üçünde fırlatılan roketler havada infilak etmesine rağmen, SpaceX şirketi bu tür başarısızlıkların geliştirme sürecinin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Şirket, roketin her seferinde yeni bir başarıya imza attığını belirtiyor. SpaceX, en son geçen hafta roketi uzaya göndererek Starship’in en uzun ve başarılı test uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Ancak roketle iletişimin kesildiğini de ekledi. Starship’in test uçuşunda öngörülen güzergahı neredeyse tamamlamayı başardığı belirtildi. İletişim, atmosfere giriş sırasında kesildi. SpaceX, iletişim kaybının motor kaybından sonra gerçekleştiğini ve sorunun nedenini daha iyi anlamak için verilerin incelendiğini açıkladı.

SORUŞTURMA VE GELECEK GÖREVLER

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX’in bir soruşturma yürütmesi gerektiğini belirterek tekrar deneme yapabilmesi için firmanın bu süreci tamamlamasını şart koştu. Ayrıca, Amerikan Uzay Ajansı (NASA), lunar keşif misyonları için uzay aracının değiştirilmiş bir versiyonunu kullanmayı umuyor. Musk, ilk Mars görevinde geçen yıl tanıtılan Tesla’nın insansı robotu “Optimus”un taşınacağını bildirdi. Robotun bir gün günlük işleri yerine getirebileceğini ve fiyatının 20 ila 30 bin dolar arasında olacağını da belirtiyor.