Elon Musk tacizle suçlanıyor

SpaceX ve TESLA’nın sahibi Elon Musk’ın kadın çalışanını taciz ettiğini iddia etti.

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından kurulan havacılık şirketi SpaceX’in, milyardere karşı ortaya atılan cinsel taciz iddiasını çözmek için bir uçuş görevlisine 250 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) ödediği iddia edildi. SpaceX’in kurumsal jet filosunda sözleşmeli olarak kabin ekibi üyesi olarak çalışan kadın, Musk’ı uyarılmış haldeki cinsel organını kendisine göstermekle, rızası olmadan bacağını ovmakla ve erotik masaj karşılığında ona bir at almayı teklif etmekle suçladı.

Elon Musk, kurduğu havacılık şirketi SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisine cinsel organı göstermekle suçlandı. Business Insider’a göre, belgeler, adı açıklanmayan görevliye, 2018’de kendisine yönelik cinsel taciz iddiasını çözmek için dünyanın en zengin adamı tarafından 250 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) ödendiğini gösterdi.

Görevlinin SpaceX’in kurumsal filosunun sözleşmeli üyesi olduğu bildirildi. Insider tarafından yapılan röportajlar ve edinilen belgelerde göre, Musk’ın uyarılmış haldeki cinsel organını açığa çıkardığı, rızası olmadan çalışanın bacağını ovuşturduğunu ve egzotik bir masaj karşılığında ona bir at satın almayı teklif ettiği iddia edildi.

2016 yılında meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili bilgilere, görevlinin ismi açıklanmayan bir arkadaşının açıklamasında yer verildi. Görevlinin arkadaşına, işi aldıktan sonra üstleri tarafından Musk’a masaj yapması amacıyla masöz olmak için bir lisans alması için teşvik edildiğini söylediği iddia edildi.

Ayrıca, görevlinin arkadaşına, Musk’ın 2016’da özel bir kabinde yaptığı masaj sırasında, kendisinden “tam vücut masajı” yapmasını istediği söylediği belirtilirken, SpaceX’in kurucusunun “vücudunun alt yarısını kaplayan bir çarşaf dışında tamamen çıplak olduğunu” ve daha sonra “cinsel organını ortaya çıkardığını” ve “ona dokunduğunu ve gerekirse ona bir at almayı teklif ettiğini” söylediği bildirdi.

Musk ise Insider’a e-posta yoluyla verdiği cevapta taciz iddialarını reddederek “bu hikayede çok daha fazlası” olduğunu açıkladı.