Elon Musk’tan Putin Hakkında Esprili Cevap

TRUMP’IN MÜTTEFİKİ ELON MUSK’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli destekçisi olan milyarder Elon Musk, Ukrayna-Rusya savaşının çözümüne dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Musk, Ukrayna’nın savaşta izlediği tutumu eleştirerek, Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’yi seçimsiz başkan olmakla suçlamış ve bu bağlamda Rus ajanı olarak nitelendirilmişti. Ayrıca, Musk’ın SpaceX ile Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos arasındaki geçmiş iş birlikleri, bu iddialara zemin hazırlamıştı.

PUTİN’İN PARASI BENİ SATIN ALMAYA YETMEZ

Musk, Maryland’deki Conservative Political Action Conference (CPAC) etkinliğinde yaptığı konuşmada, kendisinin “Rus ajanı” olduğuna dair iddialara esprili bir yanıt verdi. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, “Putin’in parası beni satın almaya yetmez” ifadesiyle eleştirileri tiye alarak, dinleyicilerden büyük bir kahkaha aldı.

UKRAYNA’DAKİ DURUM VE MUSK’IN ENDİŞELERİ

Elon Musk, daha önce Rusya’nın Ukrayna ile devam eden savaşına dair yaptığı yorumlarla da dikkat çekti. Özellikle Ukrayna’ya yapılacak finansal yardımların denetim altına alınması ve bu süreçteki yolsuzluklar üzerine tartışmalar yürütüldü. Bununla birlikte, Musk savaşın insani boyutlarına da vurgu yaparak, çatışmanın ne kadar süreceği ve bu süreçte hayatını kaybeden insanların kimler için öldüğü konusundaki kaygılarını dile getirdi. Musk’ın Rusya ile olan karmaşık ilişkileri de dikkat çekiyor; geçmişte, SpaceX’in Roscosmos ile işbirliği yapma olasılığını değerlendirdiği ve Putin ile bazı görüşmelerde bulunduğu biliniyor.