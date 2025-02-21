Elon Musk’tan Rus Ajanı İddialarına Cevap

TRUMP’IN MÜTTEFİKİ ELON MUSK’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın en önemli müttefiki olan milyarder Elon Musk, barışa götürülmesi planlanan Ukrayna-Rusya savaşına dair yaptığı açıklamalarla tepkilerin merkezi haline geldi. Elon Musk, Ukrayna’nın savaş sürecindeki tutumunu eleştirip, Volodimir Zelensky’yi seçimsiz başkan olmakla suçlandırarak, “Rus ajanı” olmakla itham edildi. Bunun yanı sıra Musk’ın, SpaceX ve Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos ile eski iş birlikleri de bu suçlamalara zemin oluşturdu.

MUSK’TAN ESPRİLİ CEVAP

Maryland’de düzenlenen Conservative Political Action Conference (CPAC) etkinliğinde yaptığı konuşmada, Musk, kendisine yöneltilen “Rus ajanı” iddialarına esprili bir karşılık verdi. Dünyanın en zengin insanı, “Putin’in parası beni satın almaya yetmez” diyerek eleştirileri yanıtladı. Bu ifade, katılımcılar arasında büyük bir kahkahaya neden oldu.

MUSK’IN UKRAYNA’YA YÖNELİK ELEŞTİRLERİ

Musk, daha önce Rusya’nın Ukrayna ile olan savaşı ve bu savaşın devam ediyor oluşu hakkında yaptığı açıklamalarla da gündemde yer aldı. Özellikle, Ukrayna’ya yapılan mali yardımların denetlenmesi gerektiği ve bu süreçte yolsuzlukların boyutu üzerine tartışmalar gündeme geldi. Musk, savaşın insani boyutlarına dikkat çekerek, savaşın ne kadar daha uzayacağı ve bu süreçte hayatını kaybeden insanların kimler için öldüğü konusundaki kaygılarını da ifade etti. Musk’ın, Rusya ile karmaşık bir ilişkisi bulunuyor. Önceden SpaceX’in Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos ile iş birliği yapma olasılıklarını değerlendirdiği ve Putin ile bazı temaslarda bulunduğu biliniyor. Musk, Rusya’daki jeopolitik gelişmelerle de bazen bağlantılı olarak görülüyor.