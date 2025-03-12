Elon Musk’tan Trump İçin 100 Milyon Dolar Bağış

ELON MUSK’IN BAĞIŞ PLANI

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın, kıdemli danışmanlığını yaptığı Başkan Donald Trump’ın siyasi çalışmalarına 100 milyon dolar bağış yapmayı planladığı belirtildi. Yapılan habere göre, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Musk’ın bağış kararı, Trump’ın, Musk’ın sahip olduğu Tesla’dan araç almasının ardından alındı.

BAĞIŞIN YERİ VE MİKTARI

Beyaz Saray kaynakları, Musk’ın 100 milyon dolarlık bağışını, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Trump’ı destekleyen “America PAC” adlı siyasi eylem komitesine değil, başkana bağlı başka bir dış kuruluşa yapmayı düşündüğünü aktardı. Kasım 2024 seçimlerinde Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en çok siyasi bağış yapan kişi oldu.

PROTESTOLAR VE TEPKİLER

New York kentinde 8 Mart’ta göstericiler, Musk’ın sahibi olduğu Tesla bayisine zorla girerek oturma eylemi gerçekleştirdi. Bayi önünde döviz ve pankartlarla protesto eden diğer göstericiler, “Musk seçilmiş biri değil” ve “Musk gitmek zorunda” şeklinde sloganlar attı. Başkan Trump ise Musk’a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla aracını satın alırken, “Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı” şeklinde ifadelerde bulundu.