Elon Musk, TESLA hisselerini sattı

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden TESLA’nın hisselerinin yüzde 10’unu satacağını duyurdu.

Oylamada sat kararı verilince Musk, Tesla hisselerinde 1 milyar dolarlık daha satış gerçekleştirdi. Elon Musk, gerçekleştirdiği satışla daha önce açıkladığı yüzde 10’luk hisse satışı taahhüdünün yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, attığı twetten sonra hisselerinin belli bir bölümünün satışını gerçekleştirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirime göre 23 Kasım’da Tesla hisselerinden 934 bin 91 adet satıldı.

TOPLAM DEĞERİ 1,05 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Yapılan bu satışın toplam tutarı 1,05 milyar dolar civarında gerçekleşti.