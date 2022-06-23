Elon Musk: Tesla milyarlarca dolar kaybetti

Dünyanın sayılı zenginleri arasında gösterilen Elon Musk, TESLA’nın milyarlarca dolar kaybettiğini söyledi.

Elon Musk, Tesla’nın Almanya ve ABD’deki yeni fabrikalarının Çin’deki pil sıkıntısı ve arz kesintileri nedeniyle “milyarlarca dolar kaybettiğini” söyledi.

ABD’li milyarder Elon Musk, yeni Tesla fabrikalarının milyarlarca dolar kaybettiğini söyleyerek Berlin ve Austin,Texas’taki fabrikaları “devasa para fırınları” olarak tanımladı.

Tesla’nın devasa bir fabrikasına sahip olan Şanghay da dahil olmak üzere bu yıl Çin’deki COVID-19 karantinaları, üreticilerin çalışmasını giderek daha zor hale getirdi.

Son haftalarda Musk, firmada işten çıkarmalar konusunda uyarıda bulundu.

Elektrikli araç üreticisinin CEO’su olan Musk, “Hem Berlin hem de Austin fabrikaları şu anda devasa para fırınları. Bu gerçekten dev bir kükreme sesi gibi, yani yanan paranın sesi” dedi.

Musk, giga fabrikaların bu yılın başlarında açıldıklarından beri üretimi artırmak için mücadele ettiğini söyledi.

Tesla’nın Austin’deki sitesi şu anda az sayıda araba üretiyor, çünkü pillerinin bazı bileşenleri bir Çin limanında sıkışmış durumda.

Çin’deki yetkililer, COVID-19 enfeksiyonlarındaki artışa yanıt olarak bu yılın başlarında bazı şehirlerini kilitledi.

Şanghay’ın finans, üretim ve nakliye merkezi de dahil olmak üzere insanların ve malzemelerin hareketine sert kısıtlamalar getirildi.