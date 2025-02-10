Elon Musk TikTok’u Satın Almayı Düşünmüyor

ELON MUSK’TAN TIKTOK AÇIKLAMASI

Elon Musk, X platformunun hayranlarının TikTok’u satın almasını istemesi durumunda, durumu net bir şekilde açıklığa kavuşturdu. Musk, dünyanın en çok kullanılan kısa video uygulaması TikTok’u satın alma niyetinin bulunmadığını belirtti. TikTok, Çin merkezli ByteDance’in mülkiyeti altında olduğu için ABD’nin ulusal güvenlik kaygılarıyla sık sık gündeme geliyor. Yetkililer, TikTok’un belirli yabancı hükümetlerle olan sıkı ilişkilerinden kaynaklı olarak 170 milyon Amerikalı kullanıcının özel verilerinin riske girdiğini iddia ediyor.

TIKTOK VE ELON MUSK’IN AÇIKLAMALARI

Musk’ın bu ifadeleri, Ocak ayı sonunda düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıktı. Ancak bu bilgiler, yakın zamanda Almanya merkezli bir medya şirketi tarafından yayımlandı. Musk, etkinlikte video aracılığıyla katılım gösterdi ve düşüncelerini paylaştı. Dünyanın en zengin adamı, daha önce eski Başkan Donald Trump’ın önerileri doğrultusunda TikTok’u satın almayı düşünmediğini ifade etmişti. Trump, Musk’ın TikTok’u almasına memnuniyetle destek vereceğini belirtse de, Musk somut bir planının olmadığını ve şahsen uygulamayı kullanmadığını, formatını dahi bilmediğini belirtti.

KÜÇÜMSENEN SATIN ALMA FİKRİ

Musk, TikTok’u satın alma fikrini küçümseyerek, genellikle şirketleri sıfırdan inşa ettiğini ve X’i satın almasının bir istisna olduğunu söyledi. Ayrıca nadiren şirket satın aldığını, ancak Twitter’ı almasının da ayrı bir durum olduğunu dile getirdi. TikTok’un mülkiyeti, Washington’da halen tartışmalı bir konu olarak devam ediyor. Yasama organları, ByteDance’in Çin hükümeti tarafından ABD kullanıcılarının verilerini paylaşmaya zorlanabileceğinden endişe taşıyor. Her ne kadar ByteDance ve TikTok, bu iddiaları sık sık reddetse de, durum hala tartışma konusu.

ABD hükümeti, ByteDance’e TikTok’un ABD operasyonlarını satması için Ocak ayına kadar süre tanımıştı. Eğer bu gerçekleşmezse, ülke genelinde bir yasak uygulanması gündeme gelebilecekti. Ancak yasağın uygulanması 19 Ocak’tan sonra ertelendi. TikTok, ABD’deki varlığını sürdürmek adına çeşitli adımlar atmaya devam ediyor. Öte yandan, Apple ve Google uygulamanın platformlarında tekrar yayınlanmasını sağlamasam da, TikTok Android kullanıcılarına doğrudan web sitesinden uygulama indirme imkanı sunuyor.

TRUMP’IN TIKTOK ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

Trump, TikTok’un geleceği ile ilgili tartışmalarına devam ediyor ve yakında bir karar vermeyi planlıyor. Son dönemde daha olumlu bir yaklaşım sergileyen Trump, TikTok’un genç seçmenlerle olan etkisini 2024 seçimlerinde kendi başarısına bağlayarak ön plana çıkarıyor. Bununla birlikte, ByteDance, uygulamayı satma niyetinin olmadığını açıklayarak kullanıcı verilerinin güvenli olduğu konusunda kapsamlı bir blog yazısı yayımladı.