Elon Musk, Trump’ı Eleştirdi. Yasa Rezalet

ELON MUSK’TAN TRUMP’A AĞIR ELEŞTİRİ

Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir gerilim başlatarak, Trump’ın vergi ve harcama tasarısını “iğrenç bir rezalet” şeklinde nitelendirdi. Musk’ın bu tutumu, Trump’a karşı çıkmaya başlayan bazı mali muhafazakâr Cumhuriyetçi senatörleri cesaretlendirebilir. Bu senatörler, Kongre’de “bir büyük, güzel yasa tasarısı” olarak anılan düzenleme üzerindeki kritik görüşmelerini sürdürüyor.

MUSK’IN KESKİN TEPKİSİ

Musk, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada; “Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Musk ayrıca, bu yasanın zaten büyük olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!) çıkaracağını ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz bir borç yükünün altına sokacağını belirtti.

TRUMP’A DESTEK VERDİĞİ DÖNEM

Geçen yılki seçim kampanyasında Trump’a önemli katkılarda bulunan Musk, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’daki görevinden ayrıldı. Musk, dolandırıcılığı ve israfı azaltmaya yönelik kurulan “hükümet verimliliği departmanı” (Doge) adlı birimin başındaydı. Ayrıca Musk, Cumhuriyetçi yasa tasarısının Doge’un çabalarını baltalayarak, ABD’yi daha fazla borç yükü altına sokacağını savundu.