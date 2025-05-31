Elon Musk, Trump ile basın toplantısı yaptı

SON BASIN TOPLANTISI

Elon Musk, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki görevinden ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte son bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Musk’ın sağ gözünde meydana gelen şişlik ve morluk dikkatlerden kaçmadı. Bu durum basın toplantısının ana konusunu gölgede bıraktı. Gazetecilerin soruları üzerine Musk, bu durumu beş yaşındaki oğlu “X” ile şakalaşırken yaşandığını belirtti. “Küçük X ile eğleniyordum, ‘Hadi yüzüme yumruk at’ dedim. O da gerçekten attı” şeklindeki açıklamasıyla durumu hafif bir gülümsemeyle aktardı.

TRUMP’IN CEVAPLARI

Başkan Trump, Musk’ın oğlunun yaptığı bu duruma ilişkin “X mi yaptı? Onu tanısaydınız, yapabileceğini bilirdiniz” diyerek gülerek yanıt verdi. Trump, görevinden ayrılan Musk’a yönelik övgü dolu sözler sarf etti ve “O her zaman bizimle olacak” ifadelerini kullandı. Toplantıda Musk’ın üzerinde dikkat çeken “The Dogefather” yazılı siyah bir tişört vardı.

Uyuşturucu KULLANIMINA DAİR İDDİALAR

Basın toplantısından hemen önce New York Times’ta yayınlanan bir haberde Musk’ın düzenli olarak çeşitli uyuşturucu maddeleri kullandığı öne sürüldü. Habere göre Musk, bu maddeleri bir kutu içerisinde taşıyarak kullanıyor ve zaman zaman aşırı doza yöneldiği belirtiliyor. Musk, daha önceki bir röportajında iki haftada bir uyuşturucu kullandığını belirtmiş ve aşırı kullanımın iş verimliliğini düşürdüğünü kabul etmişti. Beyaz Saray’daki görevi süresince bu maddeleri kullanıp kullanmadığına dair bilgi netlik kazanmadı.

IRONİK AÇIKLAMALAR

Musk, gözündeki morlukla ilgili “Fransa’nın yakınında bile değildim” şeklinde ironik bir yanıt verdi. Bu açıklama, sosyal medyada yayılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’un yer aldığı tartışmalı tokat videosuna bir göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı. Trump, bu konuya esprili bir üslupla “Evlilikte önemli olan, kapının kapalı olduğundan emin olmaktır” diyerek yanıt verdi.