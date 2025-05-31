Elon Musk, Trump’ın Kampanyası’nda Uyuşturucu Kullanmış

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİALARI GÜNDEMDE

ABD’li iş insanı Elon Musk, Tesla ve SpaceX’in sahibi olarak 2024 seçim kampanyası döneminde “yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı” iddialarıyla dikkat çekiyor. New York Times’ın haberine göre, Musk’ın kampanya sürecinde ketamin gibi bazı maddeleri yüksek dozda kullandığı iddia ediliyor. Habere göre, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap içeren bir ilaç kutusu taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca Musk’ın zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar kullandığı da öne sürülüyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Musk’ın daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu maddeyi iki haftada bir aldığını ifade ettiği kaydediliyor. Sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı ile ilgili “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını belirttiği görülüyor. Gazeteye konuşan bir kaynak, Musk’ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te gece gündüz sürekli paylaşımlar yaptığını aktarıyor.

TRUMP’IN MUSK HAKKINDAKİ YORUMLARI

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen uyuşturucu kullanımıyla ilgili sorulara net bir yanıt vermekten kaçındı. Musk, konuya dair “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığını belirtti. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını bildirdi. Trump, Musk ile ilgili kendisini rahatsız eden bir durum bulunmadığını vurguladı ve “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” şeklinde konuştu.