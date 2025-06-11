Elon Musk, Trump’la Pişmanlık Duyduğunu Belirtti

ELON MUSK’IN TRUMP’A YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERİ

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, son dönemlerde tartışmalı bir ilişki geliştirdiği ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili paylaşımlarındaki bazı ifadelerden dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı. Musk, Trump’la yaşadığı gerginliğe dair düşüncelerini X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Musk, “Trump’la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum” diyerek, bu içeriklerde “fazla ileri gittiğini” belirtti.

TRUMP’TAN HAYAL KIRIKLIĞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Musk’ın son dönemdeki sert eleştirilerine yanıt vererek, iş insanının açıklamalarının kendisini büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Trump, “Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim” dedi. Trump’ın bu açıklamalarına Musk, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu.” ifadeleriyle karşılık verdi.

MUSK’IN AÇIKLAMALARI VE EPSTEIN DOSYALARI

Musk, daha önce Trump’ın hazine borç yükü konusundaki paylaşımlarına da atıfta bulunarak, “Bu adam bugün nerede?” ve “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” dedi. Ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölen milyarder Jeffrey Epstein davasında Trump’ın adının olduğunu iddia etti.