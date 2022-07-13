Elon Musk, Trump’ı yalanladı

Ünlü girişimci Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Trump’ın sözlerini yalanladı.

Teknoloji milyarderi, “Bu adamdan nefret etmiyorum ama Trump’ın ununu eleyip eleğini asarak emekli olmasının zamanı geldi” diye konuştu.

Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi hakkındaki iddiasına bugün Twitter’dan cevap verdi. Teknoloji milyarderi, “Bana oy verdiğini söylemişti” diyen Trump’ı yalanladı.

76 yaşındaki Trump, cumartesi Alaska’da düzenlediği mitingdeki konuşmasında Musk’a parantez açmıştı. Tesla ve SpaceX CEO’sunun mayısta yaptığı “Bir Cumhuriyetçiye hiç oy vermedim” açıklamasını hatırlatan Trump, şöyle konuşmuştu:

“Oysa konuştuğumuzda 2016 seçimlerinde bana oy verdiğini ifade etmişti. Kendisi saçmalıklarıyla ünlü biri.”

Trump, Twitter süreciyle ilgili “Aylar öncesinde Elon Musk’ın Twitter’ı satın almayacağını açıkladım. Musk’ın Twitter ile yaptığı sözleşme epey saçma ve çürük zemin üzerine inşa edilmişti” ifadelerini kullanmıştı.

Musk ise “Donald Trump: Elon Musk bana oy verdiğini söylemişti” başlıklı bir habere “Doğru değil” yorumunu yaptı.

Milyarder başka bir tweet’inde de “Bu adamdan nefret etmiyorum ama Trump’ın ununu eleyip eleğini asarak emekli olmasının zamanı geldi” dedi.

Teksas eyaletinde Demokrat Partili kongre üyesi Fileman Vela’nın istifasının ardından haziranda yapılan özel seçimde Musk, ilk kez bir Cumhuriyetçiye oy verdiğini söylemişti. Musk ayrıca 2024 seçimlerinde aday olması halinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis’e oy verme eğilimde olduğunu kaydetmişti.

TWITTER’I SATIN ALMA SÜRECİ

Dünyanın en zengini Musk, nisan başında 3 milyar dolar ödeyerek Twitter’daki yüzde 9,2’lik hissenin sahibi olmuştu.

Twitter’da aktif bir kullanıcı olan milyarder, platformdaki rolünü bir adım ileri götürerek şirketin tümünü satın almak için teklif sunmuştu.

Tesla ve SpaceX CEO’su, hisse başına 54,20 dolar teklif ettiği satış anlaşması 25 Nisan’da onaylandı. Böylelikle milyarder, popüler sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın almaya karar verdi.

Ancak Musk 13 Mayıs’ta, anlaşmanın spam ve sahte hesaplar yüzünden geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Teknoloji milyarderi, satın alma anlaşmasını feshettiğini üç gün önce duyurdu.

Sosyal medya platformuysa Musk’la hukuk savaşına girmeye hazırlanıyor.