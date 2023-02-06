Elon Musk: Türk hükümeti onay verirse uydularımızı göndeririz

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen ünlü girişimci Elon Musk, Türk hükümetinin onay vermesi durumunda Starlink uydularını gönderebileceğini söyledi.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Türkiye’de yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Musk, “Şirketimiz Starlink uydularını Türkiye’ye gönderebilir” dedi.

10 ili vuran 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan da bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Musk, “Türkiye hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye’ye gönderebilir” ifadelerini kullandı.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX’in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 7,4’LÜK DEPREM

Öte yandan, sabah saat 4.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı da sarstı.

10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Depremde şimdiye kadar 284 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 323 kişi yaralandı.