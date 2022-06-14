Elon Musk, Twitter çalışanlarına seslendi

SpaceX ve TESLA’nın sahibi Elon Musk, Twitter çalışanları ile ilk kez Perşembe günü bir araya gelecek.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter çalışanları ile ilk kez toplantı yapacak. Nisan ayından bu yana Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimi hakkında onlarca konuda haberler çıktı. Son olarak, geçtiğimiz hafta milyarderin avukatları, Twitter’daki sahte hesaplara ilişkin yeterli veri sağlanmaması durumunda sözleşmeden çekileceklerini bildirmişti. Kısa süre sonra Twitter’ın Musk’a önemli verileri açacağı haberleri yayıldı.

Twitter’ın CEO’su Parag Agrawal’ın Pazartesi günü personellere gönderdiği bir e-postaya göre Elon Musk, Twitter çalışanları ile bu Perşembe günü bir araya gelecek. Agrawal, çalışanlara toplantıdan önce Musk’a soru gönderebileceklerini söyledi. İlk olarak Business Insider tarafından bildirilen haber, bir Twitter sözcüsü tarafından BBC’ye de doğrulandı.

ELON MUSK TWITTER ÇALIŞANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Herkesin katılımıyla gerçekleşecek toplantı, Musk’ın devralma teklifini başlatmasından bu yana şirketin iş koluyla ilk kez doğrudan konuşması olacak. Bu ayın başlarında Musk, sosyal medya devini spam/sahte hesapları engellememekle suçladı. Milyarder, spam hesaplar konusunda kendi ölçümünü yapma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Şu anda Musk’ın Twitter anlaşması bekleme aşamasında. Aslında Musk, Nisan ayında Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmıştı. Ancak birkaç hafta sonra anlaşmayı askıya aldı. Bunun nedeni ise Musk’ın Twitter’ın sağladığı spam hesap verilerine inanmaması. Bununla birlikte, analistlere göre Musk’ın anlaşmayı bekletmesindeki amaç fiyatta pazarlık yapmak.