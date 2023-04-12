Elon Musk: Twitter’ı satabilirim

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen ünlü girişimci Elon Musk, sosyal medya devi Twitter hakkında konuştu.

BBC’ye konuşan milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter’ın devralış sürecinin “oldukça sancılı” olduğunu, şirkette “büyük inişler ve çıkışlar” yaşadığını söyledi. Musk, “doğru bir alıcı” bulunursa sosyal medya devini satabileceğini de açıkladı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter’ı Ekim ayında 44 milyar dolara aldı. Musk’ın BBC’ye verdiği röportaj, aynı gün onaylanıp gerçekleşmesi ile de kayda geçti.

Röportajı yapan BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, “Bu sabah Elon’a röportaj yapalım mı diye sordum, o da evet yanıtı verdi” diyerek röportajın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Clayton’ın röportajı, Twitter’ın sohbet kanalından canlı yayımlandı ve 3 milyon kişi tarafından izlendi. Musk, Twitter’ı satın aldığı için pişman olup olmadığına ilişkin soruya, “Acı seviyesi oldukça yüksekti. Bu bir parti gibi değildi” yanıtını verdi.

Twitter’ı satın alma kararını savunan Musk, son ayların “oldukça stresli” olduğunu kabul etti ancak şirkette işlerin fena gitmediğini söyledi.

Musk zaman zaman şirkette uyuduğunu, kimsenin uğramadığını söylediği ofis kütüphanesinde “bir yeri” olduğunu söyledi.