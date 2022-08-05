Elon Musk, Twitter’ı suçladı

SpaceX ve TESLA’nın sahibi olan ünlü girişimci Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı suçladı.

Elon Musk, sahte hesapların sayısını sakladığı için Twitter’ı dolandırıcılıkla suçluyor. Milyarder iş insanı Musk’ın ekibi şimdi de Twitter’daki kullanıcıların yüzde 10’unun gerçek olmayan hesaplar olduğunu iddia etti.

Elon Musk ile Twitter arasındaki satın alma anlaşmasını (ya da anlaşmazlığını) takip edenlerin hatırlayacağı üzere, Twitter uzun süredir bot yani sahte hesapların kullanıcı tabanının yüzde beşinden daha azını temsil ettiğini savunuyor. Ancak Musk bu oranı doğrulamak için Nisan ayında başlattığı satın alma anlaşmasını Temmuz ortasında beklemeye almıştı.

Öncesinde Twitter, Musk’a platformun dahili verilere tam erişim izni verse de Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bildiride, Twitter’ın ‘yanlış ve yanıltıcı beyanlar’ sağladığını ileri sürerek satın almayı sonlandırmak istediğini belirtti.

Twitter, en büyük hissedarına 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından vazgeçmeye çalıştığı için dava açtı ve mahkemeye Musk’ın bunu yaparak anlaşmalarını haksız yere ihlal ettiğini söyledi. Sosyal medya şirketi, Musk’ın otomobil şirketi Tesla’nın yanı sıra Twitter’ın da hisselerinin düşmesi ve ‘imzaladığı anlaşmanın artık kişisel çıkarlarına hizmet etmemesi’ nedeniyle Musk’ı geri adım atmakla suçladı.

MUSK’IN EKİBİ ANALİZ YAPTI: TWİTTER, ‘YETERSİZ’ DİYOR

Elon Musk tarafından ise Twitter’a yönelik suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Musk’ın ekibinin yaptığı bir analize göre Twitter iddia ettiğinden çok daha fazla sahte hesaba sahip. Ünlü iş insanının ekibi, analiz için Indiana Üniversitesi tarafından tasarlanan Botometer algoritmasını kullandı. Bu, Twitter hesaplarının etkinliğini kontrol eden ve hesapları bot olma ihtimallerine göre puanlandıran makine öğrenimi algoritmasıdır.

Musk’ın avukatları, Musk’ın Twitter’ı ‘şişirilmiş bir fiyata’ satın almayı kabul etmesini sağlamak için Twitter’ın bot sorununu gizlediğini ileri sürdü. Twitter ise iddiaları ‘olgusal olarak yanlış, yasal olarak yetersiz ve ticari olarak alakasız’ şeklinde nitelendirdi. Hatta Botometre’nin güvenilir olmadığını ve bir defasında Musk’ın kendi Twitter hesabına ‘bot olma ihtimalinin yüksek’ olduğunu belirten bir puan verdiğini ifade etti.

Twitter’ın Musk’a açtığı dava Ekim ayında mahkemeye gidiyor.