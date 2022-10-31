Elon Musk ücretlendirdi

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Elon Musk, Twitter’ı satın alır almaz, özellikleri ücretlendirmeye başladı.

Elon Musk, aylarca süren yasal çekişmenin ardından geçen hafta Twitter’ın 44 milyar dolarlık devralmasını tamamladı. Dünyanın en zengin insanı, sosyal medya devini karlı bir işe dönüştürmek için kolları sıvadı. Musk’ın Twitter Blue aboneliğini aylık 5 dolardan (yaklaşık 93 lira) 20 dolara (yaklaşık 372 lira) çıkarmak istediği belirtildi. Ayrıca Twitter Blue aboneliğinin mavi onay işareti sahiplerine zorunlu kılınacağı da aktarıldı. Böylelikle, platformda onaylı hesaba sahip herkesin yılda yaklaşık 240 dolar (yaklaşık 4 bin 500 lira) ödemesi gerekecek.

Eğer Twitter’da mavi bir onay işareti istiyorsanız tekrar düşünün. The Verge adlı internet sitesinin haberine göre sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk, mavi onay işaretini sadece ücretli bir abonelik sistemi olan Twitter Blue kullanıcılarına açacak. Twitter Bleu aboneliğinin fiyatı ise aylık 5 dolardan (yaklaşık 93 lira) 20 dolara (yaklaşık 372 lira) çıkarılacak.

Habere göre, Musk’ın Twitter yazılımcı ekibine ilk talimatı, kullanıcıların mavi bir onay işareti satın almalarını sağlayan yeni bir ve aylık 19,99 dolar (yaklaşık 372 lira) ödeyecekleri yeni bir Twitter Blue katmanı oldu.

The Verge, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Musk, konuya aşina olan kişilere göre, çalışanlarından Twitter’ın ek özelliklerin kilidini açan aylık 4,99 dolarlık isteğe bağlı aboneliği olan Twitter Blue’yu, daha pahalı bir abonelikle değiştirmelerini istedi. Twitter, yeni Twitter Blue aboneliği için aylık 19,99 ABD doları (yaklaşık 372 lira) talep etmeyi planlıyor, ancak bu fiyat değişebilir.”

HALİ HAZIRDA MAVİ ONAY İŞARETİ OLANLAR DA ÜCRET ÖDEYECEK

Haberde Musk’ın ayrıca, zaten mavi onay işareti olan kullanıcılardan bunu korumak için aylık ücret almayı da düşündüğü belirtildi. Buna göre, Twitter’da sosyal medya fenomeni olmak, ya da mavi tıklı onaylanmış bir hesaba sahip olmanın fiyatı için yılda 239,88 dolar ödeme yapması gerekecek.

GELİRİN YÜZDE 50’SİNİN ABONELİKLERDEN GELMESİNİ İSTİYOR

Diğer taraftan Musk, abonelikleri uygulamada önemli bir fırsat olarak gördüğünün defalarca söyledi ve geçen hafta Twitter çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda bir kez daha aboneliklerin gelecekte uygulamanın gelirinin yüzde 50’sini oluşturmasını beklediğini belirtti.