Elon Musk unvanını kaybetti

SpaceX ve TESLA'nın sahibi olan Elon Musk, 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını kaybetti.

SpaceX ve TESLA’nın sahibi olan Elon Musk, hisselerindeki düşüşün ardından ‘dünyanın en zengin kişisi’ unvanını kaybetti.

Musk, Tesla hisselerinin yüzde 14’üne sahip. Forbes ve Bloomberg’e göre, artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault. Forbes’a göre Musk’ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault’unkiyse 188 milyar dolar.

Bloomberg’e göre ise Musk’ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault’unki 172,9 milyar dolar.

Güney Afrika doğumlu iş adamının aylar süren pazarlıklar ve belirsizlikler sonucu Ekim ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması ve ardından yaşananlar uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor.

Tesla’nın hisse fiyatlarındaki düşüşte, Twitter’ın satın alım sürecinde yaşananların da etkisi olabileceği düşünülüyor.

Yatırım firması Wedbush Securities’ten Dan Ives’e göre, “Twitter anlaşması çevresinde dönen sirk, Musk’ın imajını zedeledi ve Tesla’ya da yük oldu. Attığı her tweette çıkıntılık derecesi artan Musk sokağın gözünde bir süper kahramandan ‘zalime’ dönüştü.”

Musk, Twitter’ı satın alabilmek için yaklaşık 20 milyar dolarlık Tesla hissesini satmıştı. Bunun da hisse fiyatlarındaki düşüşte etkisi oldu.