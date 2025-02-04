Elon Musk, USAID’in Kapatılacağını Duyurdu

DOGE’NİN YETKİLERİ ARTMIŞTIR

ABD basınında yayımlanan haberlere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri de dahil tüm ödeme sistemlerindeki hassas verilere erişim sağlayan DOGE’nin bu adımla vergi mükellefi verilerine erişim için geniş yetkiye sahip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, dünyanın en zengin adamı Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda hazine yetkililerinin Kongre taleplerine veya kanunlara uymayan ödemeleri izin vererek federal hükümeti zarara uğrattığını iddia etti. Hazine bakanlığına bağlı ödeme sisteminin ABD hükümetinin en kritik finansal kurumlarından biri olduğu ve burada meydana gelebilecek aksaklıkların milyonlarca insanı etkileyebilecek ekonomik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Ancak ABD basınına konuşan bakanlık yetkilileri, Musk ve ekibine onay ya da iptal yetkisi verilmediğini, sadece veri erişim izni sağlandığını aktarıyor.

KALKINMA AJANSI TEHLİKEDE

Musk’ın hedef aldığı diğer bir kurum ise ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID). Bu kurum, büyük bir kısmı farklı ülkelerde bulunan 10 bin çalışanı ve 40 milyar doların üstündeki bütçesiyle ABD’nin önemli finansal kuruluşlarından biri konumunda. DOGE tarafından USAID verilerine erişim talebini geri çeviren üst düzey USAID yetkilisi John Voorhees ve yardımcısının idari izne çıkarıldığına dair haberlerin ardından Musk, X hesabından bir paylaşım yaparak bu kurumun kapatılacağına dair açıklamada bulundu.