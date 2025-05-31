Elon Musk Uyuşturucu Kullanımı İddiaları Gündemde

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU KULLANIMINA DAİR İDDİALAR

ABD’li iş insanı ve teknoloji şirketleri Tesla ile SpaceX’in sahibi Elon Musk, 2024 seçim kampanyası döneminde “yoğun uyuşturucu kullanımı” iddialarıyla gündeme geldi. New York Times’ın haberine göre, Musk’ın kampanya sürecinde ketamin gibi bazı maddeleri yüksek dozda kullandığı öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap barındıran bir ilaç kutusu taşıdığı ifade edilirken, zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar kullandığı da belirtildi.

BASIN TOPLANTISINDA KONUYA YANIT VERMEKTE ÇEKİNİYOR

Musk, daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını açıklamıştı. Sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı ile ilgili “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını dile getirmişti. Gazeteye konuşan bir kaynak, Musk’ın uzun saatler video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te sürekli paylaşım yaptığını iletti. 53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısındaki bir soruya net cevap vermekten kaçındı. Musk, “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” şeklinde yanıt verdi.

TRUMP KONUYU ÖNEMSEMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımı ile ilgili iddialardan haberdar olmadığını ifade etti. Trump, Musk ile ilgili kendisini rahatsız eden bir mesele bulunmadığını belirterek, “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” dedi.