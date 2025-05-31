Elon Musk, Uyuşturucu Kullanımı İddialarıyla Karşılaştı

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU KULLANIMI İDDİALARI

Elon Musk, Tesla ve SpaceX’in sahibi olarak bilinen ABD’li iş insanı, eski Başkan Donald Trump’ın 2024 seçim kampanyası sürecinde “yoğun şekilde” uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Musk’ın kampanya dönemlerinde uyuşturucu kullanımının “arttığı” öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında sürekli olarak yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı ve anestezik olarak bilinen ketamini “yüksek dozlarda” kullandığı belirtildi. Bunun yanı sıra, Musk’ın zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantarları da kullandığı iddiaları yer aldı.

Ruh Sağlığı ve Depresyon Tedavisi

NYT’ye konuşan bir kaynak, Musk’ın daha önce depresyon tedavisi amacıyla ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade etti. Ayrıca, Musk sosyal medya paylaşımlarında ruh sağlığına dair “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını dile getirmiş. Gazeteye göre, Musk saatlerce video oyunu oynuyor, aşırı yemek yeme sorunları yaşıyor ve sahibi olduğu X platformunda sürekli olarak paylaşım yapıyor.

Trump’ın Yorumları

53 yaşındaki Elon Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında uyuşturucu kullanımıyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. Musk, bu konularla ilgili yöneltilen sorulara “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” şeklinde cevap verdi.

Trump, konuya dair yaptığı açıklamada Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını ifade etti. Kendisine rahatsızlık veren bir durum olmadığını belirten Trump, “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” şeklinde ifadelere yer verdi.