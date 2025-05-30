Elon Musk, Uyuşturucu Kullanımını Arttırdı

UYUŞTURUCU KULLANIMI ORTAYA ÇIKTI

Elon Musk’ın ABD siyasetinde Donald Trump’ın yakın müttefiklerinden biri olduğu dönemde, bilinenden çok daha fazla uyuşturucu kullandığı bilgisi gün yüzüne çıktı. The New York Times’ın haberine göre, Musk, Trump’a yaklaşık 275 milyon dolarlık bağışta bulundu ve mitinglerde ön saflarda yer aldığı sırada, başta ketamin olmak üzere çeşitli uyuşturucuları düzenli olarak kullandı.

TOPLANTILARDA UYUŞTURUCULARI KULLANIYORDU

Musk, ketamin kullanımının mesanesinde olumsuz etkilere sebep olduğunu sıkça dile getirmişti. Uzun süreli kullanımlar sonrasında bu tür yan etkilerin ortaya çıktığı biliniyor. Musk’ın yanında taşıdığı ilaç kutusu dikkat çekici bir şekilde en az 20 tablet ketamin içeriyordu. Bu kutuda ayrıca, dikkat bozukluğu tedavisinde kullanılan fakat bu durumu yaşamayan kişiler tarafından uyarıcı madde olarak kullandığı bilinen Adderall da bulundu. New York Times’ın haberine göre, Musk ayrıca ekstazi ve halüsinojenik mantar alıyordu. Bu maddeleri, ABD içinde ve dışında düzenlenen özel toplantılarda kullandığı ifade ediliyor.

Davranışları Giderek Garipleşti

Musk’ın uyuşturucu kullanımının arttığı bu dönemde, kamuoyuna açık etkinliklerdeki davranışları da giderek daha garip bir hale büründü. Nazi selamını andıran jestleri, kabine üyelerine yönelik hakaretleri ve anlaşılması güç açıklamaları bu dönemdeki bazı dikkat çekici davranışları arasında yer aldı. Ayrıca sosyal medyada kopmakta olan aile ilişkileri de büyük bir şekilde gündeme geldi. Çocuklarıyla görüşme hakkı için eski eşleriyle sık sık tartıştı. Musk’ın eski ilişkisi şarkıcı Grimes, oğulları X’in Musk tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılması yüzünden sağlığından endişe ettiğini yakın çevresine aktardı.

Açıklamalarının Arkasında Yatan Gerçekler

Musk ketamin kullandığını daha önce kabul etmişti. Mart 2024’te verdiği bir röportajda, her iki haftada bir “küçük doz” aldığını ve bu durumun reçeteli olduğunu belirtti. Musk, “Fazla ketamin kullanırsanız iş yapamazsınız, benimse çok işim var,” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak The New York Times’a konuşan görgü tanıkları, onun ketamini sık sık, bazen her gün aldığını ve başka uyuşturucularla karıştırdığını ifade etti. İlacın bağımlılık yapıcı etkileri ve mesane sorunları gibi ciddi riskleri mevcut. Aktör Matthew Perry’nin aşırı ketamin kullanımı nedeniyle yaşadığı ölüm olayından sonra bu riskler daha fazla gündeme geldi.

Dostlarından Yalnızlaşma Süreci

Bazı eski arkadaşları, Musk’ın etrafındaki insanlar ve kendi çocukları üzerindeki etkilerinden rahatsızlık duymaya başladı. Bilim insanı Philip Low, onun Nazi selamına benzetilen hareketini kınadı. “Bu davranışlarına artık sempati duymuyorum,” dedi. Bir başka eski dostu Sam Harris ise onun yalanları teşvik ettiğini ve ahlaki algısını kaybettiğini yazdı. Musk’ın ketaminle olan ilişkisi, bu dostlukların sona ermesinin arkasındaki sebeplerden sadece biri gibi görülüyor.