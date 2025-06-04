Elon Musk, Vergi Tasarısını Eleştirdi

ELON MUSK’IN ELEŞTİRİLERİ

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a danışmanlık yapmasının ardından, vergi indirimi tasarısını “iğrenç bir rezalet” olarak nitelendirdi. Musk, X sosyal medya platformunda, “Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı” adıyla anılan bu tasarı hakkında düşüncelerini paylaştı. “Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım.” diyen Musk, Trump’ın bu tasarısı için, “Bu tasarıyla oy verenler utansın, yanlış yaptığınızı biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

TASARININ ETKİLERİ

Musk, tasarının bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkartacağını iddia etti ve Amerikan vatandaşlarını “ezici ve sürdürülemez bir borç yükünün altına soktuğunu” kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı basın açıklamasında, “Başkan (Trump), Elon Musk’ın bu tasarı konusundaki görüşünü zaten biliyor.” dedi. Leavitt, Musk’ın tutumunun Trump’ın fikrini değiştirmediğini ve tasarının arkasında olduklarını vurguladı.

DOGE ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Musk, tasarının DOGE’yi etkileyebileceğini belirtmişti. 28 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında, tasarının Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etti. “Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı.” şeklinde konuşan Musk, endişelerini dile getirerek, “Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum.” dedi. Trump’ın seçim kampanyasında önerdiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini hedefleyen bu yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylandıktan sonra Senato’ya sunulmuştu.