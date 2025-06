Elon Musk, WSJ Ve NYT’ye Cevap Verdi

ELON MUSK’IN TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

ABD’li iş insanı Elon Musk, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vererek, yaptırdığı uyuşturucu testlerinin sonuçlarını paylaştı. The Wall Street Journal (WSJ) ve The New York Times (NYT) tarafından dile getirilen iddialara karşı Musk, “haksız çıkacaklar” ifadesini kullandı.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Musk, X hesabında yaptığı paylaşımda, WSJ ve NYT’nin isimlerini belirterek, tüm testlerinin sonuçlarının “negatif” olduğunu gösteren raporu yayımladı. 11 Haziran tarihli raporda, NYT’nin haberlerinde 2024 yılında “önceden bilinenden çok daha yoğun” şekilde kullandığı belirtilen ketamin maddesinin de test sonucunun negatif olduğu ortaya çıktı. Yaptığı paylaşım, yaklaşık 20 milyon görüntülenmeye ulaşırken, Musk, “WSJ ve New York Times’ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar.” ifadelerini kullandı.

NYT’DEN CEVAP GELDİ

Musk’ın paylaşımının ardından NYT, Musk’ın açıklamalarına yazılı bir cevap verdi. Gazete, “Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu kullanımına ilişkin makalemiz yayımlandığından beri söylediği veya sunduğu hiçbir şey ortaya çıkardığımız şeylerle çelişmiyor. Gazeteciliğimizin arkasındayız.” açıklamasında bulundu. Musk, daha önce X üzerinde uyuşturucu kullanmadığını belirterek, “New York Times yalan söylüyor.” ifadesini kullanmış, ayrıca birkaç yıl önce reçeteli ketamin aldığını itiraf etmişti.