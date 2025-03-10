Elon Musk: X, Ukrayna Kaynaklı Saldırıya Uğradı

SİBER SALDIRI UYARISI

Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk, X’e yönelik gerçekleşen siber saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kapsamlı siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı” dedi. Dünyanın önde gelen sosyal medya platformları arasında yer alan X, küresel ölçekte erişim sorunları ile karşılaşmaya başladı. Gün içerisinde belli aralıklarla düzelip tekrar normal işleyişe dönen X’e erişimdeki aksaklıklar devam ediyor.

SORUNUN KAYNAĞI

Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X’te yaşanan problemin kaynağının “siber saldırı” olduğunu belirtti. X’teki resmi hesabından bir paylaşım yapan Musk, “X’e karşı büyük bir siber saldırı oldu.” ifadelerine yer verdi. “Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu.” diyen Musk, durumu takip ettiklerini duyurdu.

Aynı zamanda Musk, siber saldırının arka planına ilişkin başka bir açıklama daha yaptı. “Bu kapsamlı siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, ‘Dark Storm Team’ adındaki hacker grubu ise saldırıyı üstlendi. Hacker grubunun Telegram kanalında yapılan paylaşımlarda, X platformuna yönelik bir DDoS saldırısı gerçekleştirildiği ve bu nedenle platforma erişimin kesildiği bilgisi verildi.