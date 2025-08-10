Elon Musk, Yapay Zeka’nın Tehdit Olduğunu Belirtti

ELON MUSK’IN YAPAY ZEKÂ YORUMLARI

Yapay zekânın sağlık sektöründeki etkileri tartışılırken, Elon Musk’tan dikkat çekici bir yorum geldi. X platformunda (eski Twitter) kanser tedavisi gören bir kullanıcı, ChatGPT sayesinde doktorların önerilerini sorgulayarak daha iyi tedavi kararları alabildiğini paylaştı. Musk, bu paylaşımın altına yaptığı yorumda, “Yapay zekâ şimdiden çoğu doktordan daha iyi. Bu dürüstçe söylenen bir gerçek” ifadelerini kullandı.

TÜM MESLEKLERDE DÖNÜŞÜM

Musk, yaptığı açıklamalarda sadece sağlık alanını değil, tüm meslekleri kapsayan bir dönüşüme işaret etti. “Aynı şey, benimki dahil tüm işler için geçerli,” diyerek CEO’luk pozisyonunun bile yapay zekâ tarafından tehdit altında olduğunu kabul etti. Bu açıklamalar, OpenAI’ın GPT-5 modelini tanıttığı güne denk geldi. Yeni modelin sağlık gibi birçok alanda daha güvenli ve doğru çıktılar ürettiği belirtiliyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKABET VE GERGİNLİK

GPT-5’in, sorunları proaktif şekilde tespit edebilen ve kullanıcıya yönlendirme yapan bir “düşünce ortağı” gibi çalıştığı aktarılıyor. Uzmanlar, bu dönüşümün sağlık sektöründe “gerginlik” yaratabileceğini, doktorlar ile yapay zekâ arasında rekabetin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Musk’ın bu açıklamaları, teknoloji liderlerinin kendi pozisyonlarının bile tehdit altında olduğunu açıkça kabul ettiği nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.