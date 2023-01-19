Elon Musk’a büyük şok! 1 milyar dolar tazminat ödeyebilir

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen ünlü girişimci Elon Musk, yıllar önce attığı tweet nedeniyle 1 milyar dolar ödeyebilir.

Elon Musk’ın 2018 yılında yaptığı bir paylaşımın, Tesla hissedarlarında 1 milyar dolardan fazla zarara yol açtığı ileri sürülüyor

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın 2018 yılında attığı bir tweet nedeniyle hakkında açılan davada ilk duruşma gerçekleştirildi. Elon Musk’ın avukatlarının “önemsiz” olarak niteledikleri paylaşımın, sıradan yatırımcılara milyarlarca dolar kaybettirdiği ifade ediliyor. Davaya müdahil olan Tesla hissedarları, Musk’tan 1 milyar doları aşan tazminat talebinde bulunuyorlar.

Box Office Türkiye’ye göre Elon Musk, 2018 yılındaki paylaşımında Tesla hisselerini 420 dolar karşılığında satın almayı düşündüğünü ve hatta bunun için finansman sağladığını, başka bir deyişle fonların güvence altına alındığını belirtmişti. Tesla hissedarları, Elon Musk’ın yalan söylediğini, Tesla’yı satın almadığını ve bunun sonucunda da milyar dolar seviyesine ulaşan para kaybı yaşadıklarını ifade ediyor.

Duruşmada Elon Musk adına savunma yapan avukatlar, söz konusu paylaşımın önemli olmadığını, Elon Musk’ın söz konusu açıklamayı yaparken yanlış kelimeler seçtiği için böyle bir şey yaşandığını ifade etti.

Ancak davacı taraf avukatlarına göre Musk, söz konusu paylaşımı bilinçli olarak yaptı ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden oldu. Örneğin; Glen Littleton isimli davacı, yapılan açıklama nedeniyle kararsız kaldığını, neticede 3.5 milyon dolar para kaybı yaşadığını söylüyor.