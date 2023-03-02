Elon Musk’ın krallığı 48 saat sürdü

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen ünlü girişimci Elon Musk’ın en zengin insanlar listesindeki birinciliği kısa sürdü.

Tesla ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, uzun zaman sonra devraldığı ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını sadece 48 saat sonra kaptırdı. ABD piyasalarındaki çalkalanmanın ardından Elon Musk’ın serveti azalırken, 73 yaşındaki Bernard Arnault yeniden dünyanın en zengin ismi oldu.

Bununla birlikte, Elon Musk’ın net serveti sadece bir gün içinde yaklaşık 2 milyar dolar azaldı. Bunun sebebi ise Tesla hisselerinde Çarşmaba günü gerçekleşen düşüş. Milyarder iş insanının servetinin büyük bir kısmını elektrikli otomobil şirketi Tesla’daki hisseleri oluşturuyor.

ELON MUSK YENİDEN DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ KİŞİSİ

Elon Musk’ın şu anda net servetinin 184 milyar dolar olduğu ortaya çıktı ve bu servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı. Lüks giyim şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault’un serveti ise 186 milyar dolar.

Öte yandan, elektrikli otomobil devi Tesla’nın hisseleri bu yıl yaklaşık olarak yüzde 70 yükselişe geçti ve böylece Musk’ın serveti de arttı. Yatırımcıların ekonomide güçlenme işaretleri ve faiz artışlarında yavaşlama gibi etkilerle riskli hisseleri tercih etmesiyle Tesla hisseleri 6 Ocak’ta gördüğü gün içi en düşük seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 100 artış kaydetti. Ayrıca bazı Tesla otomobil modellerine uygulanan indirimlerin ardından talep arttı. Bu da şirketin gelirinde artışla sonuçlandı.