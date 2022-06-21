Elon Musk’ın oğlundan flaş karar

Dünyanın en zengin isimleri arasında gösterilen Elon Musk’ın büyük oğlunun açıklaması gündeme oturdu.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, büyük oğlunun yaptığı açıklama ile gündemde. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Musk’ın büyük oğlu, babasıyla tüm bağını koparmak istediğini belirterek annesinin soyadını kullanmak istediğini açıkladı.

Elon Musk’ın ilk evliliğinden olan çocuğu, “Biyolojik babamla hiçbir şekilde bağım olmasını istemiyorum” diyerek mahkemeye başvurduğunu açıkladı. 18 yaşına basan genç, artık annesinin soyadını kullanmak istediğini belirtti. Ayrıca ismini de değiştirdi. Doğum adı Xavier Alexander Musk olan gencin yeni adı ise açıklanmadı. Eski adı Xavier Alexander olan genç, Elon Musk’ın eski eşi Justine Wilson’la olan evliliğinden dünyaya geldi. Çift 2008 yılında ayrıldı.

Kısa süre önce 18 yaşına giren genç, ABD’de Santa Monica’da bulunan Los Angeles County üst mahkemesine başvurarak isim değişikliği talebinde bulundu. Başvuru dilekçesinde genç, Musk hakkında, “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde birlikte yaşamıyorum ve onunla bir bağ kurmak istemiyorum” dedi.

ELON MUSK İLE BAĞINI KOPARDI, YENİ İSİM ALIYOR

Gencin yeni isminin çevrim içi belgelerde düzenlendiği açıklandı. Bir iddiaya göre, isminin Vivian Jenna Wilson olmasını istiyor. Bununla birlikte, isim değişikliği duruşması bu Cuma günü başlayacak.

Ne Musk’ı temsil eden bir avukat ne de Tesla medya ofisi söz konusu dilekçeye karşı herhangi bir açıklamada bulunmadı. Musk ve çocuğunun arasındaki sorunlara ilişkin herhangi başka bir iddia da ortaya çıkmadı.

Musk’ın çocuğu isim değişikliği dilekçesini Nisan ayında mahkemeye sundu. Aynı tarihlerde Elon Musk ise Twitter ile ilgileniyordu. Milyarder iş insanı uzun süredir eleştirdiği sosyal meyda platformunu yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaştı. Hararetli Twitter tartışmalarının ortasında Musk, birçok konuda tartışmalara yol açan yorumlarda bulundu.