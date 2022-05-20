Elon Musk’ın serveti eriyor

Elon Musk, sosyal medya devi Twitter ile anlaşma yapmasından sonra ciddi miktarda para kaybetti.

Sosyal medya devi Twitter’ın aktif kullanıcılarından Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter’ı satın almak üzere şirketle anlaştı. Ancak Twitter’ın bot / sahte hesaplar konusundaki verilerine inanmayan Musk, anlaşmayı askıya aldığını duyurdu. Twitter, platformdaki sahte hesap oranını yalnızca yüzde 5 olduğunu ileri sürerken, Musk bu oranın yüzde 20’den fazla olduğunu iddia ediyor ve kendi ekibiyle bot hesapları tespit ederek kendi çalışmalarına göre ‘gerçeği’ ortaya çıkaracaklarını söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde siyasi seçiminin değiştiğini de Twitter’dan duyuran Musk, artık Cumhuriyetçilere oy vereceğini açıklamıştı. Bu tweetiyle gündem olsa da Musk’ın Twitter anlaşmasındaki belirsiz süreci, servetini hızla eritiyor.

ELON MUSK 49 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Bloomberg News’in haberine göre, Tesla şirketi servetinden 12,3 milyar doları silerek bu yılın en düşük seviyesini gördü. Üstelik Twitter anlaşması servetindeki düşüşünü daha da genişletti. Musk, geçtiğimiz ay Twitter teklifini başlatmasından bu yana toplamda 49 milyar dolar kaybetti. Bazı Tesla yatırımcılarının geri çekilmesi önemli bir etken.

Yine de 50 yaşındaki Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 209,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor. Ancak Musk’ın bu yıl servetinden 60,4 milyar dolar eridi bile. Servetini en fazla kaybedenler ise, 81 milyar dolar ile Binance’ın kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao ve 62 milyar dolar kaybeden Amazon ve Blue Origin şirketlerinin kurucusu Jeff Bezos.