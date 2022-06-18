SpaceX ve TESLA'nın sahibi Elon Musk'tan 1453 mesajı geldi.

Dünyanın sayılı zenginlerinden olan SpaceX ve TESLA’nın sahibi Elon Musk, ilgi çeken bir paylaşımda bulundu.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından ‘1453’ paylaşımı yaptı. Musk’ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453’te gerçekleşen İstanbul’un Fethi’ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

Musk’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Musk, paylaştığı görsele “Did I lock the gate?” (Kapıyı kilitledim mi?) diye yazdı.

Çok sayıda Türk kullanıcı Musk’ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.