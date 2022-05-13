Elon Musk’tan açıklama geldi

SpaceX ve TESLA'nın sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen SpaceX ve TESLA’nın sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, platformda kaç tane sahte hesap olduğu hakkında daha fazla bilgi alana kadar Twitter anlaşmasının askıya alındığını duyurdu. Duyuruyu takiben Twitter hisseleri yüzde 19 değer kaybetti.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, platformda kaç tane sahte hesap olduğu hakkında daha fazla bilgi alana kadar

Twitter anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Duyuruyu takiben Twitter hisseleri yüzde 19 değer kaybetti.

Musk, “Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5’inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat sonra attığı bir başka tweette ise Musk, “hala satın almaya kararlı olduğunu” sözlerine ekledi.

Bu açıklama ile birlikte hisseler kısmen toparlanırken, toplam kayıp yüzde 11 oldu.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almak üzere anlaştıklarını duyurmuştu.

Musk, Twitter’daki öncelik hedeflerinin başında bot hesapları kaldırmak olduğunu söylemişti.