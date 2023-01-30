Elon Musk’tan Biden ile kritik temas

Dünyanın en zenginlerinden ünlü girişimci Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden’ın üst düzey danışmanlarıyla görüştü.

Milyarder iş insanı ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın üst düzey danışmanları ile bir araya geldi. Musk’ın John Podesta ve Mitch Landrieu ile görüştüğü açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında,Elon Musk’ın, Biden’ın temiz enerjiyle ilgilenen kıdemli danışmanı Podesta ve altyapı çalışmaları koordinatörü kıdemli danışmanı Landrieu ile görüştüğünü duyurdu. Musk ile danışmanların, enflasyonu düşürme ve altyapı yasası kapsamında elektrikli araçların rolü ve yakıtlardan ziyade elektrik kullanımının artırılması konularını ele aldığını kaydeden Jean-Pierre, görüşmenin Biden’ın altyapı çalışmaları ve ekonomiyi ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini aktardı. Bu noktada, Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın sahibi olduğunu belirtelim.

Jean-Pierre, Tennessee eyaletinde 7 Ocak’ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols’un darbedilmesine ilişkin görüntülerin yayınlanacağı haberleri üzerine Biden’ın dün Nichols’un ailesine taziyelerini ileterek, sükunet çağrısı yaptığını aktardı.

Beyaz Saray’ın olası protestoların şiddete dönüşmesi durumunda hazırlıklı olmaları için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduğunu belirten Jean-Pierre, kolluk kuvvetlerinin güç kullanma standartları ve hesap verilebilirlikleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin Kongre’nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Jean-Pierre, bu kapsamda Biden’ın ‘George Floyd Polis Yasası’nı kabul etmeleri için Kongre’ye çağrı yaptığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü,İsrail ile Filistin arasında son dönemde yükselen gerginliğin de düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, her iki tarafın da eşit derecede güvenle yaşamayı hak ettiğini bildirdi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bölgede görüşmeler gerçekleştireceğini anlatan Jean-Pierre, Biden’ın iki devletli çözüm vurgusunun devam edeceğinin altını çizdi.

Jean-Pierre, Biden’ın, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü 24 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret ihtimaliyle ilgili ise “Şu anda savaşın yıl dönümü için seyahat planımız yok.” dedi.