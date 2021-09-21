Elon Musk’tan Biden’a: Uykucu Joe

SpaceX ve TESLA'nın sahibi Elon Musk, Biden'ı eleştirdi.

SpaceX ve TESLA’nın sahibi Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden’a tepki gösterdi.

Amerikan SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, şirketinin gerçekleştirdiği astronotsuz ilk uzay seyahatine ABD Başkanı Joe Biden’ın sessiz kalmasına tepki gösterdi. Trump’ın kullandığı “Uykucu Joe” lakabına atıfta bulundu ve “Biden hala uyuyor” dedi.

Amerikan, roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’a twitter hesabından tepki gösterdi.

Bir takipçisi Musk’a, SpaceX’in astronotsuz ilk uzay aracıyla gerçekleştirdiği başarılı uçuşun ABD Başkanı tarafından neden tebrik edilmediğini sordu.

“Biden hala uyuyor”

Musk da eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimlerinde Biden için kullandığı “Uykucu Joe” lakabına göndermede bulunarak, “Biden hala uyuyor.” dedi.

SpaceX, uzay yolculuğu tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, içinde astronot olmayan ve tamamı sivillerden oluşan 4 kişiyi taşıyan roketi uzaya göndermişti.