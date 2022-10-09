Geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlanması için öneride bulunan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu kez de Çin-Tayvan krizinin çözülmesi için öneride bulundu.

Financial Times’a konuşan Musk, “Benim önerim Tayvan’da özel idari bölge kurulması, ki bu herkesi mutlu etmeyecek.”

Tesla’nın fabrikasının bulunduğu Çin ile ilgili soruyu yanıtlayan Musk, “Bence Hong Kong’dan daha yumuşak bir düzenleme yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Çin, Tayvan’a Hong Kong’dakine benzer “tek ülke, iki sistem” modeli önermiş, Tayvan tarafından bu öneri reddedilmişti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Musk’ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmadı.