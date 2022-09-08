Elon Musk’tan dünya savaşı açıklaması

Dünyanın en zengin isimleri arasında gösterilen ünlü girişimci Elon Musk, Twitter hakkında konuştu.

Milyarder iş insanı Elon Musk ile Twitter arasında devam eden satın alma anlaşmazlığında yeni bir detay ortaya çıktı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla Musk’ın anlaşmadan çekilmek istediği anlaşıldı.

Business Insider’ın haberine göre, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın bir mesajı Twitter konusunda neden geri adım attığını gösteriyor. Twitter’dan bir avukat, 8 Mayıs’ta Musk’ın Twitter anlaşmasının finansörlerinden Morgan Stanley’deki bir bankere “3. Dünya Savaşı’na doğru gidiyorsak, Twitter’ı satın almanın anlamı yok” şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi.

Elon Musk, söz konusu mesajlarda ayrıca acele davranmamalarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü’ndeki konuşmasına göre hareket etmeleri gerektiğini de belirtti.

Twitter’ın avukatı ise bu mesajları sunarak, Musk’ın kişisel çıkarlarını gözeterek sözleşmedeki kuralları ihlal ettiğini ileri sürdü. Diğer taraftan, Elon Musk’ın avukatı ise mesajların bu şekilde sunulmasının ‘saçmalık’ olduğunu ve Twitter’ın iddiasını kanıtlayacak hiçbir şeyin olmadığını öne sürdü. Bununla birlikte, mesajların tamamının önümüzdeki hafta mahkemeye sunulacağı belirtildi.

MUSK VE TWİTTER MAHKEMEDE GÖRÜŞECEK

Elon Musk, Nisan ayında Twitter’ın yüzde 9,2’lik hisselerini satın alarak en büyük hissedarı olmuş ve ardından da sosyal medya şirketini satın almak için yaklaşık 44 milyar dolarlık teklif yapmıştı. Başta Twitter yönetimi bu teklif konusunda endişe kapılsa da daha sonra kabul etmiş ve taraflar anlaşmıştı. Ancak kısa süre sonra Musk, Twitter’ın sahte hesapların sayısı konusundaki verilerine inanmadığını ileri sürerek anlaşmayı askıya aldı. Şu anda Twitter anlaşması halen askıda ve taraflar Ekim ayında hakim karşısına çıkacak. Twitter, Musk’ın satın almayı tamamlamasını isterken, Musk anlaşmadan çekilmek istiyor. Ancak iddialara göre Musk’ın pazarlık yapmak için anlaşmayı durdurduğu da söyleniyor