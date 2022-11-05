Elon Musk’tan eski sevgilisi için flaş karar! Askıya aldı

Dünyanın en zengin isimleri arasında gösterilen Elon Musk, Twitter’ı satın almasının ardından kritik hamlelerde bulundu.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Amber Heard’ün hesabının askıya alınması merak uyandırdı.

Twitter bünyesinde işten çıkarmalar yapan ve “mavi tik” için aylık 8 dolar ücret alınacağını duyuran Musk’ın Heard’ın hesabını askıya aldığı öne sürüldü.

Twitter’da oyuncunun resmi hesabı ‘RealAmberHeard’ aratıldığında profilin sistemden silindiği ve “Böyle bir hesap yok” ibaresinin yer aldığı görülüyor.

5,3 milyon takipçili Instagram hesabında hala aktif olan Heard, son paylaşımı geçtiğimiz haziran ayında Johnny Depp davasıyla ilgili yapmıştı ve oyuncu Twitter hesabının silinmesi üzerine henüz bir yorumda bulunmadı.

İkili 2013 yılında Heard’ün rol aldığı Machete Kills adlı filmin setinde tanışmıştı. 2016 yılında görüşmeye başlayan çiftin yolları 2017 yılında ayrılmıştı.

DAVAYI KAYBETTİ

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp’in zaferiyle sonuçlanmıştı.

Davayı kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard’ün Kaliforniya’daki evini sattığı ortaya çıkmıştı. Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren 36 yaşındaki oyuncunun bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekmişti.