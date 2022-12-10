Elon Musk’tan flaş karar! 1,5 milyar hesap silinecek

SpaceX ve TESLA'nın sahibi Elon Musk, Twitter ile ilgili kararını duyurdu.

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen ünlü girişimci Elon Musk, Twitter’da 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacaklarını açıkladı.

Twitter’in yeni sahibi Elon Musk, art arda yaptığı paylaşımlarda Twitter ile ilgili yeni planlarını açıkladı.

“Twitter, yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak.” diyen Musk, bu silinecek isimlerin yıllarca girilmeyen ve tweet atılmayan hesaplar olduğunu belirtti.

Musk, ayrıca Twitter’in kullanıcıların gerçek hesap durumunu gösterecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşarak, “Böylece gizli hesap kısıtlama altında olup olmadığınızı, bunun nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça biliyor olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Twitter çalışanları kara listeler oluşturmuş

Öte yandan Musk, “Twitter Dosyaları, İkinci Kısım!” başlığı ile yeni bir ifşada bulundu.

Biyografisinde “Özgür Basın”ın kurucu editörü olduğu belirtilen Bari Weiss adlı hesaptan yapılan twit dizisinde eski yönetimin altında Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğu belirtildi.