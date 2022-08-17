Elon Musk’tan Manchester United şakası

Sosyal medya platformu Twitter’ı almaktan vazgeçen Elon Musk bu kez gözünü bir futbol kulübüne diktiğini açıklamıştı. Ancak Musk’tan son dakika şaşırtıcı bir açıklama geldi.

Elon Musk Twitter hesabından “Manchester United’ı satın alıyorum” paylaşımında bulunmuştu.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti’nin sol, Demokrat Parti’nin sağ kesimini destekliyorum! Ayrıca Manchester United’ı satın alıyorum, rica ederim” dedi.

MANCHESTER UNİTED ŞAKASI!

Tesla CEO’su Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United’ı satın almak konusunda yaptığı açıklamanın bir şaka olduğunu, herhangi bir spor kulübü satın almadığını söyledi.

Musk, bu tweet üzerinden yaklaşık 4 saat geçmesinin ardından, Tesla Owners Silicon Valley hesabından gelen “Ciddi misiniz?” sorusuna “Hayır, bu Twitter’da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum” cevabını verdi.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United’ı satın alacağını duyurdu.

TWITTER’DAN VAZGEÇMİŞTİ

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmış ancak 8 Temmuz’da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek anlaşmayı feshettiğini açıklamıştı.