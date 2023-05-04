Elon Musk’tan trafiği bitirecek hamle

Milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu The Boring Company, ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentine 105 kilometre uzunluğa ve 51 istasyona sahip tünel ağı inşa edeceğini duyurdu. “Vegas Loop” adlı proje kumarhane çalışanlarının endişesine neden olurken, kenti pek çok popüler destinasyona bağlayacak.

Elon Musk’ın sahibi olduğu The Boring Company (TBC) Las Vegas’taki tünel ağını 40 kilometre genişleteceğini ve orijinal planına 18 yeni istasyon ekleyeceğini duyurdu.

The Boring Company (TBC) Vegas Loop adı verilen projeyi başlangıçta 46 kilometrelik bir tünel ve 51 istasyondan oluşan bir yer altı ulaşım sistemi olarak tasarlamıştı.

Fakat Nevada Clark İlçesi’ndeki komisyon üyelerinin şirketin son projesini onaylamasının ardından TBC, 69 istasyonlu105 kilometre uzunluğunda bir tünel inşa edecek.

TEK “HAYIR” OYU GELDİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, komisyon üyeleri; TBC’nin avukatı Stephanie Allen’ın projenin tüm maliyetini vergi mükelleflerinin değil şirketin ödeyeceğine dair güvence vermesinin ardından 6’ya karşı 1 “hayır” oyu kullandı.

Tek muhalif oy, transit sistemin sadece turistlere hizmet vermesi, tatil yerleri ve kumarhane çalışanlarını dikkate almaması konusundaki endişelerini dile getiren komisyon üyesi Marilyn Kirkpatrick’ten geldi.

Kirkpatrick, tünellerin inşaatı nedeniyle bölge sakinlerinin işe gitmelerini zorlaştıracağına dair şikayetler aldığını belirtti.

ŞU ANDA 3 KM UZUNLUĞUNDA

Diğer taraftan, Vegas Loop şu anda Las Vegas Kongre Merkezi çevresinde yaklaşık 3 kilometre boyunca uzanıyor.

TBC ağı, Harry Reid Uluslararası Havaalanı, Allegiant Stadyumu, Las Vegas şehir merkezi ve hatta Los Angeles’a bağlayan daha fazla tünel kazmayı planlıyor.

Yeni inşa edilecek istasyonlardan bazıları ise havaalanı yakınındaki Las Vegas Bulvarı’nn yanı sıra Chinatown, Town Square Las Vegas ve Harmon Square’de yer alacak.