“Elsinore Fayı Tekrar Uyanıyor!”

ELSINORE FAYI ENDİŞELERİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesinde bu hafta gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki deprem, uzun zamandır sessiz kalan Elsinore fayı hakkında endişeleri yeniden artırdı. Tüm dikkatin San Andreas fayına verilmesine rağmen, uzmanlar “Büyük Deprem”in beklenmedik bir kaynak olan Elsinore fayından gelebileceğini uyarıyor. Elsinore fayı, ABD-Meksika sınırından başlayıp San Diego ve Riverside ilçeleri aracılığı ile Los Angeles’a kadar devam eden yaklaşık 160 kilometrelik bir hattı kapsıyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne göre, bu fay bölgedeki en büyük risklerden birini oluşturuyor. Sismolog Dr. Lucy Jones, Elsinore’un 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaratma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

UZUN BİR SESSİZLİK DÖNEMİ

1910 yılından bu yana 6.0 büyüklüğünde bir deprem üretmemiş olan Elsinore fayı, her 100-200 yılda bir büyük bir sarsıntı yaşama eğiliminde. Elsinore fayında gerçekleşebilecek bir büyük deprem, San Diego’dan Los Angeles’a ve hatta Las Vegas’a kadar geniş bir alanı etkileyebilir. 2017 yılında ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Elsinore’dan başlayarak Whittier fayına kadar uzanan 7.8 büyüklüğündeki bir depremin simülasyonunu gerçekleştirdi. Bu senaryo, Los Angeles genelinde büyük yapısal hasar, can kaybı ve ekonomik yıkım gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösterdi.

BÖLGEDE SİSMİK AKTİVİTE ARTIYOR

Dr. Jones, son yıllarda bölgede 1980’lerde görülen bir artışa benzer sismik hareketliliğin meydana geldiğine dikkat çekiyor. 1990’larda gerçekleşen Landers (1992) ve Northridge (1994) depremleri, bölgedeki tektonik stresi azaltarak uzun bir sessizlik dönemi yaşatmıştı. Ancak günümüzde bu sessizliğin sona erdiğine dair düşünceler ağır basıyor. San Andreas fayındaki olası bir 8.0 büyüklüğündeki depremin Kaliforniya genelinde bin 800 kişinin ölümüne ve 50 bin kişinin yaralanmasına sebep olabileceği öngörülüyor. Ancak uzmanlar, benzer ölçekte bir depremin Elsinore fayında da meydana gelebileceğinin altını çiziyor.