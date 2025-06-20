Elvan Aydoğan, Üniversite Hayalini Tamamladı

BİR UNİVERSİTE HAYALİ KURAN İKİNCİ ŞANS

51 yaşındaki Elvan Aydoğan, Denizli’de yarım kalan üniversite hayalini 31 yıl sonra ikincilikle gerçekleştiriyor. “Öğrenmenin yaşı yok” sözleriyle eğitim yolunda kararlılığını vurgulayan Aydoğan, şimdi tarih öğretmeni olma hedefiyle ilerliyor. Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin 2024-2025 mezuniyet töreninde, yıllar önce üniversite sınavını kazanmasına rağmen ailesinin onu şehir dışına göndermemesi nedeniyle eğitim hayatına başlayamayan Aydoğan, sonunda hayalini gerçekleştirmiş oldu. 2021 yılında 47 yaşında başladığı Tarih Bölümü’nü dört yılda başarıyla tamamlayarak, bölüm ikincisi olarak mezun oldu. 3.52 not ortalaması ile Aydoğan’ın bu hikayesi, törenin en fazla dikkat çeken hikayelerinden biri haline geldi.

DESTEKLE GÜÇLENMEK

Aydoğan, 18 yaşında evlenip genç yaşta anneliği deneyimledi ve bugün klinik psikolog olan bir kızı var. Kızıyla gurur duyan Aydoğan, yarım kalan üniversite hayalini hep bir eksiklik olarak hissetti. Bu süreçteki cesur adımı atmanın kolay olmadığını dile getiren Aydoğan, en büyük destekleyicisinin eşi olduğunu belirtiyor: “Bu adımı atmak ciddi anlamda cesaret istiyor, farkındayım. Ama beni motive eden itici güç eşim oldu. Israrı ve biraz da emrivakisiyle sınava girdim ve kazandım.”

Yıllar içinde birçok şey öğrendiğini fakat üniversite eğitiminin tamamen farklı bir deneyim olduğunun altını çizen Aydoğan, şunları aktarıyor: “Klişe gibi ama gerçek; öğrenmenin yaşı yoktur. Sivil hayatta edindiğimiz kültürle akademik bilgi birbirinden çok farklı. Kendimdeki potansiyelin hep farkındaydım ve bunu sonunda hayata geçirdim. Bir yıl dinlendikten sonra öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. Yıllar sonra bu sıralarda öğrenci oldum, şimdi o sıraların önüne geçmeye hazırım.”