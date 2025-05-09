Elvan Group, Annelere Özel Etkinlik Düzenledi

ÖZEL ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye’nin önemli şekerleme ve çikolata üreticilerinden Elvan Group, bu yıl Anneler Günü’nü anlam dolu bir etkinlikle kutladı. Otizmli çocuklar ve onların özverili anneleri, Sakarya’da gerçekleştirilen anlamlı programda bir araya geldi. Etkinlik, Adapazarı Abalı Köyü’nde tasarlanan Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlendi. Elvan Group yöneticileri, okul yetkilileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, oldukça duygusal anlara ev sahipliği yaptı.

ANNE VE ÇOCUK BAĞI VURGULANDI

Etkinliğin açılışında konuşan Elvan Group Genel Müdürü Nevzat Çelik, “Otizmli çocuklarımızın yaşam yolculuğu, annelerinin sabrı, sevgisi ve azmiyle şekilleniyor. Biz de Anneler Günü’nde bu değerli annelere ve onların pırıl pırıl çocuklarına yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Bugün burada otizmli çocuklarımızla ve onların kıymetli anneleriyle buluşmak, bizim için büyük bir gurur. Onların sevgisi, sabrı ve gücü, bize ilham veriyor.” diye ifade etti. Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hasan Şimşek, bu özel etkinlik için Elvan Holding’e teşekkür ederek, bu tür organizasyonların çocukların gelişimi ve ailelerin motivasyonu açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

DUYGUSAL ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Programın en önemli anlarından biri, çocukların annelerine ve öğretmenlerine çiçek takdim ettiği bölümlerdi. Kimi çocuklar heyecanla, kimi ise utangaçça uzattıkları çiçeklerle etraftaki herkesin duygulanmasına neden oldu. Etkinlik süresince çocuklar oyun havuzlarında eğlenirken, boyama köşelerinde anneleriyle birlikte renkli anlar yaşadılar. El ve yüz boyama etkinlikleri, çocukların duyusal gelişimine katkı sağlayan harika bir deneyim oluşturdu. Etkinlik sona erdiğinde çocuklara Elvan ürünlerinden oluşan hediye paketleri verilirken, annelere ve öğretmenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Aileler, günün anısına birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek bu anlamlı anları ölümsüzleştirdi.

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

Elvan Group Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, toplumsal faydayı önceleyen projelere büyük önem verildiği belirtilerek, “Markamızın sadece üretimde değil, topluma dokunmada da güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Otizmli çocuklarımızın hayatlarına ne kadar küçük bir dokunuş yapabilirsek, o kadar büyük bir değişim yaratabileceğimizi biliyoruz.” denildi. Türkiye’nin önde gelen şekerleme ve çikolata markalarından biri olan Elvan Group, 170’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor ve bünyesinde yaklaşık 3500 kişiyi istihdam ederek yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.