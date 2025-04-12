Elvira Kamaloğlu Gümüş Madalya Kazandı

ELVİRA KAMALOĞLU GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 57 kg dalında Türkiye’yi temsil eden Erzincanlı milli sporcu Elvira Kamaloğlu gümüş madalya kazanıyor. Bu şampiyonada kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, finalde Rus sporcu Olga Khoroshavtseva’ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlıyor.

ŞAMPİYONANIN DEVAM EDEN GÜNLERİ

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın beşinci günü Slovakya’da sürerken, milli sporculardan Elvira Süleyman Kamaloğlu gümüş, Zeynep Yetgil ise bronz madalya elde ediyor. Başkent Bratislava’da gerçekleşen bu organizasyonda Elvira, kadınlar 57 kiloda finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva ile karşılaşıyor. Elvira, bu mücadelede 6-4’lük bir skorla rakibine yenilerek ikincilik kürsüsünde yer alıyor.