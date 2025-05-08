Dünya

Elysee’de Macron, Şara ile görüştü

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FRANSA’DAN TARAFINA ÖNEMLİ BİR ADIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ile uzun süredir kesik olan diplomatik bağlarda önemli bir adım atarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı Paris’teki Elysee Sarayı’nda misafir etti. Bu görüşme, Fransa ile Suriye arasında yıllar sonra gerçekleştirilen en üst düzey resmi temas olarak dikkat çekiyor.

BÖLGESEL KONULAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katıldığı öğrenildi. Toplantıda, Ortadoğu’da yaşanan istikrarsızlık, Suriye’nin yeniden inşa süreci, mülteci krizi ve bölgesel güvenlik gibi önemli konular ele alındı.

Diplomatik kaynaklara göre, Macron görüşmede Şam yönetimine reform ve insan hakları konusunda çağrıda bulundu. Ahmed Şara, bu süreçte Fransa’nın Suriye’nin uluslararası camiaya entegrasyonunda yapıcı bir rol üstlenmesini bekliyor. İki lider ayrıca Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar ve insani yardımlar üzerine de karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İLİŞKİLERİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ BEKLENİYOR

Elysee Sarayı’ndan yapılan kısa açıklamada, görüşmenin “açık, doğrudan ve çözüm odaklı bir zeminde” gerçekleştiği belirtildi. Toplantının ardından ortak bir basın toplantısı yapılmadı fakat tarafların ilerleyen günlerde temaslarını sürdürme yönünde karşılıklı istek bildirdiği ifade edildi. Bu buluşma, Avrupa ile Suriye arasında donmuş olan ilişkilerin yeniden gözden geçirilmeye başlanabileceğine işaret ediyor ve uluslararası diplomasi çevrelerinde dikkatle izleniyor.

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