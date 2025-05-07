Elysee’de Tarihi Temas: Macron, Şara’yı Ağırladı

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE TARİHİ BİR ADIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ile uzun bir dönemdir kopuk olan diplomatik ilişkilerde önemli bir gelişme yaşadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Paris’teki Elysee Sarayı’nda ağırlandı. Bu görüşme, Fransa ile Suriye arasında yıllar sonra gerçekleşen en üst düzey resmi temas olarak öne çıkıyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katıldığı toplantıda, Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Suriye’nin yeniden inşa süreci, mülteci krizi ve bölgesel güvenlik gibi konular ele alındı. Macron, görüşme sırasından Şam yönetimine reform ve insan hakları konularında çağrıda bulunurken, Ahmed Şara, Fransa’nın Suriye’nin uluslararası topluma yeniden entegrasyon sürecinde yapıcı bir rol üstlenmesini istedi. Ayrıca, iki liderin Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar ve insani yardımlar hakkında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu bildirildi.

AVRUPA-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin “açık, doğrudan ve çözüm odaklı bir zeminde gerçekleştiği” vurgulandı. Toplantının ardından bir ortak basın toplantısı düzenlenmedi, ancak tarafların ilerleyen dönemde iletişimlerini sürdürme niyetinde oldukları belirtildi. Bu görüşme, Avrupa ile Suriye arasında uzun süredir “donmuş” olan ilişkilerin yeniden şekilleneceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor ve uluslararası diplomasi çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.