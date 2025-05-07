Elysee’de Tarihi Temas: Macron, Şara’yı Ağırladı

FRANSA’DA TARİHİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ile yıllardır devam eden kopuk olan diplomatik ilişkilerde önemli bir adım atarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı Elysee Sarayı’nda kabul etti. Bu görüşme, Fransa ile Suriye arasında uzun bir aradan sonra gerçekleşen en üst düzey resmi temas olması açısından dikkatleri üzerine topladı.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katıldığı bildirildi. Toplantıda, Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Suriye’nin yeniden inşa süreci, mülteci krizi ve bölgesel güvenlik gibi önemli başlıkların ele alındığı ifade edildi.

ŞARA’DAN FRANSA’YA ÇAĞRI

Diplomatik kaynaklara göre, Macron, görüşme sırasında Şam yönetimine reform ve insan hakları konusunda çağrıda bulundu. Ahmed Şara ise Fransa’nın Suriye’nin uluslararası camiaya yeniden entegrasyonu sürecinde yapıcı bir rol üstlenmesini talep etti. İki lider, ayrıca Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar ve insani yardımlar konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DİPLOMACİK İLİŞKİLERDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Elysee Sarayı’ndan yapılan kısa açıklamada, görüşmenin “açık, doğrudan ve çözüm odaklı bir zeminde” gerçekleştiği vurgulandı. Toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmemiş olsa da, tarafların ilerleyen dönemlerde temaslarını sürdürme yönünde niyet bildirdikleri bilgisi verildi. Bu görüşme, Avrupa ile Suriye arasındaki donmuş ilişkilerin yeniden şekillenmeye başlayabileceğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor ve uluslararası diplomasi çevrelerinde dikkatle izleniyor.